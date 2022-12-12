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Федорова (Кичина) Валентина Николаевна

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Место рождения

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

21.02.1915

Дата смерти

19.12.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1915

Отец: Кичин Николай Амплеевич

Мать: Кичина Мария Алексеевна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
08.02.1915 по старому стилю, сама Валентина День Рождения праздновала 23 февраля
Бракосочетание
Около 1936

Муж: Зарудский Леонид Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
18.03.1941

Дочь: Зарудская Ольга Леонидовна

Отец ребёнка: Зарудский Леонид Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Развод
Около 1944

Муж: Зарудский Леонид Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
09.06.1957

Муж: Федоров Павел Васильевич

Смерть
19.12.1991
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина: сердечный приступ Похоронена: участок 10(Центральный), Северное кладбище, Санкт-Петербург, Россия
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