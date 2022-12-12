Федорова (Кичина) Валентина Николаевна
Место рождения
Дата рождения21.02.1915
Дата смерти19.12.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1915
Отец: Кичин Николай Амплеевич
Мать: Кичина Мария Алексеевна
08.02.1915 по старому стилю, сама Валентина День Рождения праздновала 23 февраля
Бракосочетание
Около 1936
Рождение ребёнка
18.03.1941
Дочь: Зарудская Ольга Леонидовна
Отец ребёнка: Зарудский Леонид Михайлович
Развод
Около 1944
Бракосочетание
09.06.1957
Смерть
19.12.1991
Причина: сердечный приступ Похоронена: участок 10(Центральный), Северное кладбище, Санкт-Петербург, Россия