Гусева (Кичина) Лидия Николаевна
Место рождения
Дата рождения11.01.1919
Дата смерти20.03.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1919
Отец: Кичин Николай Амплеевич
Мать: Кичина Мария Алексеевна
Бракосочетание
Около 1945
Муж: Гусев Алексей
Рождение ребёнка
02.02.1946
Дочь: Завьялова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Гусев Алексей
Карповская, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Развод
Около 1957
Муж: Гусев Алексей
Бракосочетание
Около 1959
Муж: Капустин Николай
Смерть
20.03.2015
Причина: естественная смерть от старости