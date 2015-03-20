Гусева (Кичина) Лидия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Кичина) Лидия Николаевна

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Место рождения

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

11.01.1919

Дата смерти

20.03.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1919

Отец: Кичин Николай Амплеевич

Мать: Кичина Мария Алексеевна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Около 1945

Муж: Гусев Алексей

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.02.1946

Дочь: Завьялова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Гусев Алексей

Карповская, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Развод
Около 1957

Муж: Гусев Алексей

Бракосочетание
Около 1959

Муж: Капустин Николай

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
20.03.2015
Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Причина: естественная смерть от старости
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