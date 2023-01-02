Завьялова (Гусева) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завьялова (Гусева) Валентина Алексеевна

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Место рождения

Карповская, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

02.02.1946

Дата смерти

02.01.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1946

Отец: Гусев Алексей

Мать: Гусева Лидия Николаевна

Карповская, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Около 1968

Муж: Завьялов Виктор

Рождение ребёнка
?.05.1969

Сын: Завьялов Вячеслав Викторович

Отец ребёнка: Завьялов Виктор

Рождение ребёнка
Около 1970

Сын: Алексей

Отец ребёнка: Завьялов Виктор

Рождение ребёнка
Около 1971

Дочь: Завьялова Надежда Викторовна

Отец ребёнка: Завьялов Виктор

Рождение ребёнка
1972

Сын: Сергей

Отец ребёнка: Завьялов Виктор

Рождение ребёнка
1972

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Завьялов Виктор

Рождение ребёнка
Около 1975

Сын: Владимир

Отец ребёнка: Завьялов Виктор

Смерть
02.01.2023
Плодовое, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
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