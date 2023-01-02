Завьялова (Гусева) Валентина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения02.02.1946
Дата смерти02.01.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1946
Отец: Гусев Алексей
Мать: Гусева Лидия Николаевна
Бракосочетание
Около 1968
Муж: Завьялов Виктор
Рождение ребёнка
?.05.1969
Сын: Завьялов Вячеслав Викторович
Отец ребёнка: Завьялов Виктор
Рождение ребёнка
Около 1970
Сын: Алексей
Отец ребёнка: Завьялов Виктор
Рождение ребёнка
Около 1971
Дочь: Завьялова Надежда Викторовна
Отец ребёнка: Завьялов Виктор
Рождение ребёнка
1972
Сын: Сергей
Отец ребёнка: Завьялов Виктор
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Завьялов Виктор
Рождение ребёнка
Около 1975
Сын: Владимир
Отец ребёнка: Завьялов Виктор
Смерть
02.01.2023
Плодовое, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область