Гусев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1945

Жена: Гусева Лидия Николаевна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.02.1946

Дочь: Завьялова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Гусева Лидия Николаевна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Развод
Около 1957

Жена: Гусева Лидия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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