Гусев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1945
Жена: Гусева Лидия Николаевна
Рождение ребёнка
02.02.1946
Дочь: Завьялова Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Гусева Лидия Николаевна
Развод
Около 1957
Жена: Гусева Лидия Николаевна
Смерть
Неизвестно