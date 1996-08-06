Сверчкова (Кичина) Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рождения19.09.1912
Дата смерти06.08.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1912
Отец: Кичин Николай Амплеевич
Мать: Кичина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
01.04.1932
Сын: Сверчков Николай Владимирович
Отец ребёнка: Сверчков Владимир Степанович
Рождение ребёнка
?.11.1936
Сын: Сверчков Александр Владимирович
Отец ребёнка: Сверчков Владимир Степанович
Рождение ребёнка
16.01.1939
Дочь: Шустова Валентина Владимировна
Отец ребёнка: Сверчков Владимир Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.08.1996
Причина: болезнь