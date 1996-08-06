Сверчкова (Кичина) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сверчкова (Кичина) Надежда Николаевна

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Место рождения

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

19.09.1912

Дата смерти

06.08.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1912

Отец: Кичин Николай Амплеевич

Мать: Кичина Мария Алексеевна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.04.1932

Сын: Сверчков Николай Владимирович

Отец ребёнка: Сверчков Владимир Степанович

Рождение ребёнка
?.11.1936

Сын: Сверчков Александр Владимирович

Отец ребёнка: Сверчков Владимир Степанович

Петраково, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.01.1939

Дочь: Шустова Валентина Владимировна

Отец ребёнка: Сверчков Владимир Степанович

Петраково, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сверчков Владимир Степанович

Смерть
06.08.1996
Петраково, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Причина: болезнь
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