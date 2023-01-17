Сверчков Владимир Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сверчков Владимир Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.1909

Дата смерти

16.12.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1909

Отец: Сверчков Степан Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1932

Сын: Сверчков Николай Владимирович

Мать ребёнка: Сверчкова Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
?.11.1936

Сын: Сверчков Александр Владимирович

Мать ребёнка: Сверчкова Надежда Николаевна

Петраково, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.01.1939

Дочь: Шустова Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Сверчкова Надежда Николаевна

Петраково, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сверчкова Надежда Николаевна

Смерть
16.12.1970
Петраково, Угличский муниципальный район, Ярославская область
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