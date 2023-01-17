Сверчков Владимир Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.07.1909
Дата смерти16.12.1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1909
Отец: Сверчков Степан Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1932
Сын: Сверчков Николай Владимирович
Мать ребёнка: Сверчкова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
?.11.1936
Сын: Сверчков Александр Владимирович
Мать ребёнка: Сверчкова Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
16.01.1939
Дочь: Шустова Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Сверчкова Надежда Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.12.1970