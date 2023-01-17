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Сверчков Николай Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1932

Дата смерти

17.05.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1932

Отец: Сверчков Владимир Степанович

Мать: Сверчкова Надежда Николаевна

Бракосочетание
Около 1955

Жена: Сверчкова Нина Борисовна

Рождение ребёнка
02.04.1957

Сын: Сверчков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Сверчкова Нина Борисовна

Развод
Около 1970

Жена: Сверчкова Нина Борисовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Нина ушла от Николая, так как он пил, дебоширил и бил её на глазах у маленького сына Володи
Смерть
17.05.1973
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина: Несчастный случай (Много выпил, на диван упал окурок, диван стлел вместе с ним, получил сильные ожоги и умер) Похоронен: Северное кладбище, Санкт-Петербург, Россия Участок 11/2(Восточный), об... Показать все
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