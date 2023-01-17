Сверчков Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1932
Дата смерти17.05.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1932
Бракосочетание
Около 1955
Жена: Сверчкова Нина Борисовна
Рождение ребёнка
02.04.1957
Сын: Сверчков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Сверчкова Нина Борисовна
Развод
Около 1970
Жена: Сверчкова Нина Борисовна
Нина ушла от Николая, так как он пил, дебоширил и бил её на глазах у маленького сына Володи
Смерть
17.05.1973
Причина: Несчастный случай (Много выпил, на диван упал окурок, диван стлел вместе с ним, получил сильные ожоги и умер) Похоронен: Северное кладбище, Санкт-Петербург, Россия Участок 11/2(Восточный), об... Показать все