Моклокова (Александрова) Евдокия (Авдотья) Гавриловна
Место рождения
Дата рождения30.07.1855 ст.
Дата смертиОколо 1896
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1855 ст.
Бракосочетание
17.04.1877 ст.
Рождение ребёнка
01.02.1878
Отец ребёнка: Моклоков (Петров) Алексей Петрович
Рождение ребёнка
08.02.1886 ст.
Дочь: Кичина (Моклокова) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Моклоков (Петров) Алексей Петрович
Смерть
Около 1896