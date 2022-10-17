Моклокова (Александрова) Евдокия (Авдотья) Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоклокова (Александрова) Евдокия (Авдотья) Гавриловна

Моклокова (Александрова) Евдокия (Авдотья) Гавриловна

avatar

Место рождения

Тчаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

30.07.1855 ст.

Дата смерти

Около 1896

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1855 ст.

Отец: Александров (Михайлов) Гаврило Михайлович

Мать: Моклокова Ксения (Аксинья) Матвеевна

Тчаново, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
17.04.1877 ст.

Муж: Моклоков (Петров) Алексей Петрович

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.02.1878

Сын: Моклоков Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Моклоков (Петров) Алексей Петрович

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.02.1886 ст.

Дочь: Кичина (Моклокова) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Моклоков (Петров) Алексей Петрович

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Около 1896
Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.