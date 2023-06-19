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Моклоков (Петров) Алексей Петрович

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Место рождения

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

26.09.1843 ст.

Дата смерти

Около 1902

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1843 ст.

Отец: Моклоков Пётр Федотович

Мать: Моклокова Ирина Елизаровна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Около 1867

Жена: Моклокова Александра Зиновьевна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.03.1868 ст.

Дочь: Моклокова Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Моклокова Александра Зиновьевна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
17.04.1877 ст.

Жена: Моклокова Евдокия Гавриловна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.02.1886 ст.

Дочь: Кичина Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Моклокова Евдокия Гавриловна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.09.1895

Дочь: Краснова Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Моклокова Евдокия Гавриловна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
12.11.1897 ст.

Жена: Моклокова Ольга Степановна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Около 1902
Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область