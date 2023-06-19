Моклоков (Петров) Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения26.09.1843 ст.
Дата смертиОколо 1902
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1843 ст.
Бракосочетание
Около 1867
Рождение ребёнка
08.03.1868 ст.
Дочь: Моклокова Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Моклокова Александра Зиновьевна
Бракосочетание
17.04.1877 ст.
Рождение ребёнка
08.02.1886 ст.
Дочь: Кичина Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Моклокова Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
?.09.1895
Дочь: Краснова Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Моклокова Евдокия Гавриловна
Бракосочетание
12.11.1897 ст.
Смерть
Около 1902