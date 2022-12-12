Моклокова (Малышева) Ирина Елизаровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиОколо 1905
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Малышев Елизар Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.1837 ст.
Рождение ребёнка
26.09.1843 ст.
Сын: Моклоков Алексей Петрович
Отец ребёнка: Моклоков Пётр Федотович
Рождение ребёнка
26.09.1843 ст.
Отец ребёнка: Моклоков Пётр Федотович
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Моклокова Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Моклоков Пётр Федотович
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Моклокова Марья Петровна
Отец ребёнка: Моклоков Пётр Федотович
Рождение ребёнка
Около 1852
Отец ребёнка: Моклоков Пётр Федотович
Смерть
Около 1905