Моклокова (Малышева) Ирина Елизаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моклокова (Малышева) Ирина Елизаровна

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Место рождения

Григорково, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Около 1905

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Малышев Елизар Федорович

Мать: не указана

Григорково, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
31.10.1837 ст.

Муж: Моклоков Пётр Федотович

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.09.1843 ст.

Сын: Моклоков Алексей Петрович

Отец ребёнка: Моклоков Пётр Федотович

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.09.1843 ст.

Сын: Моклоков Пётр Петрович

Отец ребёнка: Моклоков Пётр Федотович

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Моклокова Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Моклоков Пётр Федотович

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Моклокова Марья Петровна

Отец ребёнка: Моклоков Пётр Федотович

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Моклоков Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Моклоков Пётр Федотович

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Около 1905
Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
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