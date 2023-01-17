Моклоков (Федотов) Пётр Федотович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиОколо 1880
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Моклоков Федот Иванович
Мать: Моклокова Фёкла
Бракосочетание
31.10.1837 ст.
Рождение ребёнка
26.09.1843 ст.
Сын: Моклоков Алексей Петрович
Мать ребёнка: Моклокова Ирина Елизаровна
Рождение ребёнка
26.09.1843 ст.
Мать ребёнка: Моклокова Ирина Елизаровна
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Моклокова Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Моклокова Ирина Елизаровна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Моклокова Марья Петровна
Мать ребёнка: Моклокова Ирина Елизаровна
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: Моклокова Ирина Елизаровна
Смерть
Около 1880