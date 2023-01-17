Моклоков (Федотов) Пётр Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моклоков (Федотов) Пётр Федотович

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Место рождения

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Около 1880

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Моклоков Федот Иванович

Мать: Моклокова Фёкла

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
31.10.1837 ст.

Жена: Моклокова Ирина Елизаровна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.09.1843 ст.

Сын: Моклоков Алексей Петрович

Мать ребёнка: Моклокова Ирина Елизаровна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.09.1843 ст.

Сын: Моклоков Пётр Петрович

Мать ребёнка: Моклокова Ирина Елизаровна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Моклокова Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Моклокова Ирина Елизаровна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Моклокова Марья Петровна

Мать ребёнка: Моклокова Ирина Елизаровна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Моклоков Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Моклокова Ирина Елизаровна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Около 1880
Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
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