Моклокова (Савина) Фёкла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоклокова (Савина) Фёкла

Моклокова (Савина) Фёкла

avatar

Место рождения

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Около 1850

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Около 1807

Муж: Моклоков Федот Иванович

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Моклоков Пётр Федотович

Отец ребёнка: Моклоков Федот Иванович

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Моклоков Андрей Федотович

Отец ребёнка: Моклоков Федот Иванович

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Моклокова Мария Федотовна

Отец ребёнка: Моклоков Федот Иванович

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Моклоков Иван Федотович

Отец ребёнка: Моклоков Федот Иванович

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Около 1850
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close