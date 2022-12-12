Моклокова (Савина) Фёкла
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиОколо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1807
Рождение ребёнка
Около 1808
Отец ребёнка: Моклоков Федот Иванович
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Моклоков Андрей Федотович
Отец ребёнка: Моклоков Федот Иванович
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Моклокова Мария Федотовна
Отец ребёнка: Моклоков Федот Иванович
Рождение ребёнка
Около 1822
Отец ребёнка: Моклоков Федот Иванович
Смерть
Около 1850