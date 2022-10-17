Моклоков (Егоров) Федот Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Бракосочетание
Около 1807
Жена: Моклокова (Савина) Фёкла
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Моклоков (Федотов) Пётр Федотович
Мать ребёнка: Моклокова (Савина) Фёкла
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Моклоков (Федотов) Андрей Федотович
Мать ребёнка: Моклокова (Савина) Фёкла
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Моклокова (Федотова) Мария Федотовна
Мать ребёнка: Моклокова (Савина) Фёкла
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Моклоков (Федотов) Иван Федотович
Мать ребёнка: Моклокова (Савина) Фёкла
Смерть
Неизвестно