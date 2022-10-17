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Моклоков (Егоров) Федот Иванович

Место рождения

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Моклоков (Егоров) Иван Егорович

Мать: Моклокова (Васильева) Марфа Васильевна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Около 1807

Жена: Моклокова (Савина) Фёкла

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Моклоков (Федотов) Пётр Федотович

Мать ребёнка: Моклокова (Савина) Фёкла

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Моклоков (Федотов) Андрей Федотович

Мать ребёнка: Моклокова (Савина) Фёкла

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Моклокова (Федотова) Мария Федотовна

Мать ребёнка: Моклокова (Савина) Фёкла

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Моклоков (Федотов) Иван Федотович

Мать ребёнка: Моклокова (Савина) Фёкла

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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