Моклоков (Егоров) Иван Егорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Бракосочетание
08.11.1781
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Моклокова Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Моклоков Григорий Иванович
Мать ребёнка: Моклокова Марфа Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Моклокова Агафья Ивановна
Мать ребёнка: Моклокова Марфа Васильевна
Бракосочетание
Около 1811
Жена: Моклокова Улита
Смерть
Неизвестно