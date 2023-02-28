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Моклоков (Егоров) Иван Егорович

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Место рождения

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Моклоков Егор Гаврилович

Мать: Моклокова Татьяна Ивановна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
08.11.1781

Жена: Моклокова Марфа Васильевна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Моклоков Федот Иванович

Мать ребёнка: Моклокова Марфа Васильевна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Моклоков Григорий Иванович

Мать ребёнка: Моклокова Марфа Васильевна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Моклокова Агафья Ивановна

Мать ребёнка: Моклокова Марфа Васильевна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Около 1811

Жена: Моклокова Улита

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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