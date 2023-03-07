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Моклоков Егор Гаврилович

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Место рождения

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

11.06.1799 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: Моклоков Гаврила

Мать: не указана

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Моклоков Иван больший Егорович

Мать ребёнка: Моклокова Татьяна Ивановна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Моклоков Максим Егорович

Мать ребёнка: Моклокова Татьяна Ивановна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Моклокова Авдотья Егоровна

Мать ребёнка: Моклокова Татьяна Ивановна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Моклоков Никита Егорович

Мать ребёнка: Моклокова Татьяна Ивановна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Моклоков Иван Егорович

Мать ребёнка: Моклокова Татьяна Ивановна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Моклоков Фёдор Егорович

Мать ребёнка: Моклокова Татьяна Ивановна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
11.06.1799 ст.
Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
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