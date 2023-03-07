Моклоков Егор Гаврилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смерти11.06.1799 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: Моклоков Гаврила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Моклоков Иван больший Егорович
Мать ребёнка: Моклокова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1754
Мать ребёнка: Моклокова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Моклокова Авдотья Егоровна
Мать ребёнка: Моклокова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1760
Мать ребёнка: Моклокова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1761
Мать ребёнка: Моклокова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1762
Мать ребёнка: Моклокова Татьяна Ивановна
Смерть
11.06.1799 ст.