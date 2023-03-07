Моклокова (Иванова) Татьяна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Моклоков Иван больший Егорович
Отец ребёнка: Моклоков Егор Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1754
Отец ребёнка: Моклоков Егор Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1758
Дочь: Моклокова Авдотья Егоровна
Отец ребёнка: Моклоков Егор Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1760
Отец ребёнка: Моклоков Егор Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1761
Отец ребёнка: Моклоков Егор Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1762
Отец ребёнка: Моклоков Егор Гаврилович
Смерть
Неизвестно