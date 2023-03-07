Моклокова (Иванова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моклокова (Иванова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Кулиги, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Кулиги, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Моклоков Иван больший Егорович

Отец ребёнка: Моклоков Егор Гаврилович

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Моклоков Максим Егорович

Отец ребёнка: Моклоков Егор Гаврилович

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: Моклокова Авдотья Егоровна

Отец ребёнка: Моклоков Егор Гаврилович

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Моклоков Никита Егорович

Отец ребёнка: Моклоков Егор Гаврилович

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Моклоков Иван Егорович

Отец ребёнка: Моклоков Егор Гаврилович

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Моклоков Фёдор Егорович

Отец ребёнка: Моклоков Егор Гаврилович

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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