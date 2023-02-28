Моклоков (Егоров) Фёдор Егорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Моклоков Родион Фёдорович
Мать ребёнка: Моклокова Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Моклокова Авдотья Фёдоровна
Мать ребёнка: Моклокова Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Моклокова Марина Фёдоровна
Мать ребёнка: Моклокова Авдотья
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Моклокова Акулина Фёдоровна
Мать ребёнка: Моклокова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Моклокова Авдотья
Смерть
Неизвестно