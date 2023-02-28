Моклоков (Егоров) Фёдор Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моклоков (Егоров) Фёдор Егорович

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Место рождения

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Моклоков Егор Гаврилович

Мать: Моклокова Татьяна Ивановна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Моклоков Родион Фёдорович

Мать ребёнка: Моклокова Авдотья

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Моклокова Авдотья Фёдоровна

Мать ребёнка: Моклокова Авдотья

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Моклокова Марина Фёдоровна

Мать ребёнка: Моклокова Авдотья

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Моклокова Акулина Фёдоровна

Мать ребёнка: Моклокова Авдотья

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Моклокова Авдотья

Смерть
Неизвестно
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