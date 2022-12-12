Моклокова (Васильева) Марфа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоклокова (Васильева) Марфа Васильевна

Моклокова (Васильева) Марфа Васильевна

avatar

Место рождения

Маймеры, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Около 1800

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Никитин Василий

Мать: не указана

Маймеры, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
08.11.1781

Муж: Моклоков Иван Егорович

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Моклоков Федот Иванович

Отец ребёнка: Моклоков Иван Егорович

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Моклоков Григорий Иванович

Отец ребёнка: Моклоков Иван Егорович

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Моклокова Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Моклоков Иван Егорович

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Около 1800
Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close