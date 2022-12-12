Моклокова (Васильева) Марфа Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиОколо 1800
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: Никитин Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1781
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Моклоков Иван Егорович
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Моклоков Григорий Иванович
Отец ребёнка: Моклоков Иван Егорович
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Моклокова Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Моклоков Иван Егорович
Смерть
Около 1800