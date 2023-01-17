Краснова (Моклокова) Вера Алексеевна
Место рождения
Дата рождения?.09.1895
Дата смерти30.12.1966
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1895
Рождение ребёнка
?.02.1915
Дочь: Кичина Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Кичин Николай Амплеевич
Бракосочетание
Около 1917
Рождение ребёнка
18.12.1918
Сын: Краснов Александр Иванович
Отец ребёнка: Краснов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Краснов Иван Яковлевич
Смерть
30.12.1966
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похоронена: участок 9/4 (Хвойный), Северное кладбище, Санкт-Петербург, Россия