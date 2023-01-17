Краснова (Моклокова) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова (Моклокова) Вера Алексеевна

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Место рождения

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

?.09.1895

Дата смерти

30.12.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1895

Отец: Моклоков Алексей Петрович

Мать: Моклокова Евдокия Гавриловна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.02.1915

Дочь: Кичина Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Кичин Николай Амплеевич

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Около 1917

Муж: Краснов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
18.12.1918

Сын: Краснов Александр Иванович

Отец ребёнка: Краснов Иван Яковлевич

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Краснов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Краснов Иван Яковлевич

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
30.12.1966
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похоронена: участок 9/4 (Хвойный), Северное кладбище, Санкт-Петербург, Россия
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