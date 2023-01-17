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Кичин Александр Николаевич

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Место рождения

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1914

Дата смерти

Около 1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914

Отец: Кичин Николай Амплеевич

Мать: Кичина Мария Алексеевна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Кичина Алла Александровна

Мать ребёнка: Кичина Софья

Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Кичин Владимир Александрович

Мать ребёнка: Кичина Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кичина Софья

Смерть
Около 1942
Погиб на войне
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