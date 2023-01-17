Кичин Александр Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1914
Дата смертиОколо 1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914
Отец: Кичин Николай Амплеевич
Мать: Кичина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Кичина Алла Александровна
Мать ребёнка: Кичина Софья
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Кичин Владимир Александрович
Мать ребёнка: Кичина Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кичина Софья
Смерть
Около 1942
Погиб на войне