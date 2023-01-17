Кичина Софья
Место рождения
Дата рожденияОколо 1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1936
Дочь: Кичина Алла Александровна
Отец ребёнка: Кичин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Около 1938
Сын: Кичин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Кичин Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно