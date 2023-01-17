Кичина Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кичина Софья

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Место рождения

Мышкин, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1914 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Мышкин, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Кичина Алла Александровна

Отец ребёнка: Кичин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Кичин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Кичин Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кичин Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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