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Кичин Павел Николаевич

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Место рождения

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

02.06.1928

Дата смерти

27.01.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1928

Отец: Кичин Николай Амплеевич

Мать: Кичина Мария Алексеевна

Бутаки, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Около 1948

Жена: Кичина Зоя Родионовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
27.01.2008
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина: рак Похоронен: Северное кладбище, Санкт-Петербург, Россия участок 2/6(Сосновый), общая могила с женой Кичиной Зоей Родионовной
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