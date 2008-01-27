Кичин Павел Николаевич
Место рождения
Дата рождения02.06.1928
Дата смерти27.01.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1928
Отец: Кичин Николай Амплеевич
Мать: Кичина Мария Алексеевна
Бракосочетание
Около 1948
Жена: Кичина Зоя Родионовна
Смерть
27.01.2008
Причина: рак Похоронен: Северное кладбище, Санкт-Петербург, Россия участок 2/6(Сосновый), общая могила с женой Кичиной Зоей Родионовной