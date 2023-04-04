Бальмонт Константин
Место рождения
Дата рождения15.06.1867
Дата смерти23.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1867
Развод
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: (Гарелина) Лариса
Работа или профессия
Неизвестно
поэт-символист, переводчик и эссеист
Рождение ребёнка
1890
Сын: Бальмонт Николай
Мать ребёнка: (Гарелина) Лариса
Бракосочетание
1891
Рождение ребёнка
?.07.1893
Дочь: (Бальмонт) Анна Константиновна
Мать ребёнка: (Гарелина) Лариса
Бракосочетание
?.05.1894
Жена: (Гарелина) Лариса
Супруг(-а): Николай Александрович Энгельгардт
Бракосочетание
27.?.1896
Обвенчались по подложному документу. Бальмонту после развода было запрещено жениться.
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Бальмонт) Нина
Мать ребёнка: (Гарелина) Лариса
Рождение ребёнка
07.01.1901
Дочь: Бальмонт-Бруни (Бальмонт) Нина (Ниника)
Мать ребёнка: Бальмонт (Андреева) Екатерина
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1904
Гражданский брак. До 1917 г. жил между двумя семьями: с Андреевой и Цветковской. В 1917 уехал с Цветковской в эмиграцию.
Рождение ребёнка
07.12.1907
Дочь: (Бальмонт) Мирра
Мать ребёнка: (Цветковская) Елена Константиновна
Бракосочетание
?.03.1919
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Официально брака с Бальмонтом не было.
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Шаховская (баронесса Lilienfeld) Дагмар Елена
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаховская (баронесса Lilienfeld) Дагмар Елена
Смерть
23.12.1942