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Бальмонт Константин

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Место рождения

Гумнищи, Пупковская волость, Шуйский уезд

Дата рождения

15.06.1867

Дата смерти

23.12.1942

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

1842 г.р.

Жена

1869 г.р.
1864 г.р.
1867 г.р.
1880 г.р.
1893 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1867

Отец: Бальмонт Дмитрий Константинович

Мать: Бальмонт (Лебедева) Вера Николаевна

Гумнищи, Пупковская волость, Шуйский уезд
Развод
Неизвестно

Жена: Бальмонт (Андреева) Екатерина

Развод
Неизвестно

Жена: (Гарелина) Лариса

Работа или профессия
Неизвестно
поэт-символист, переводчик и эссеист
Рождение ребёнка
1890

Сын: Бальмонт Николай

Мать ребёнка: (Гарелина) Лариса

Бракосочетание
1891

Жена: Жибер Мария (Мирра) Александровна

Рождение ребёнка
?.07.1893

Дочь: (Бальмонт) Анна Константиновна

Мать ребёнка: (Гарелина) Лариса

Бракосочетание
?.05.1894

Жена: (Гарелина) Лариса

Супруг(-а): Николай Александрович Энгельгардт
Бракосочетание
27.?.1896

Жена: Бальмонт (Андреева) Екатерина

Обвенчались по подложному документу. Бальмонту после развода было запрещено жениться.
Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Бальмонт) Нина

Мать ребёнка: (Гарелина) Лариса

Рождение ребёнка
07.01.1901

Дочь: Бальмонт-Бруни (Бальмонт) Нина (Ниника)

Мать ребёнка: Бальмонт (Андреева) Екатерина

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Около 1904

Жена: (Цветковская) Елена Константиновна

Гражданский брак. До 1917 г. жил между двумя семьями: с Андреевой и Цветковской. В 1917 уехал с Цветковской в эмиграцию.
Рождение ребёнка
07.12.1907

Дочь: (Бальмонт) Мирра

Мать ребёнка: (Цветковская) Елена Константиновна

Бракосочетание
?.03.1919

Жена: Шаховская (баронесса Lilienfeld) Дагмар Елена

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Официально брака с Бальмонтом не было.
Рождение ребёнка
1922

Сын: Шаховской Георгий (Жорж)

Мать ребёнка: Шаховская (баронесса Lilienfeld) Дагмар Елена

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаховская (баронесса Lilienfeld) Дагмар Елена

Смерть
23.12.1942

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