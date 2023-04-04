(Гарелина) Лариса
Место рождения
Дата рождения05.03.1864
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1864
Отец: Гарелин Михаил
Мать: Гарелина (Гарелина) ?
Развод
Неизвестно
Муж: Бальмонт Константин
Работа или профессия
Неизвестно
дочь шуйского фабриканта
Рождение ребёнка
1890
Сын: Бальмонт Николай
Отец ребёнка: Бальмонт Константин
Рождение ребёнка
?.07.1893
Дочь: (Бальмонт) Анна Константиновна
Отец ребёнка: Бальмонт Константин
Бракосочетание
?.05.1894
Муж: Бальмонт Константин
Супруг(-а): Николай Александрович Энгельгардт
Бракосочетание
?.05.1894
Иваново-Вознесенск, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Супруг(-а): Лариса Михайловна Энгельгардт (Гарелина)
Рождение ребёнка
22.04.1895
Дочь: (Энгельгардт) Анна
Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Александрович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Бальмонт) Нина
Отец ребёнка: Бальмонт Константин
Рождение ребёнка
21.04.1902
Сын: Энгельгардт Александр Николаевич
Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Александрович
Похороны
1941
Дата смерти: 1941. Место захоронения: неизвестно. (Блокада, т. 35)
Смерть
1942
Место проживания: ул. Чехова, д. 18, кв. 14.