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(Гарелина) Лариса

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Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

05.03.1864

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1864

Отец: Гарелин Михаил

Мать: Гарелина (Гарелина) ?

Иваново, Иваново, Ивановская область
Развод
Неизвестно

Муж: Бальмонт Константин

Работа или профессия
Неизвестно
дочь шуйского фабриканта
Рождение ребёнка
1890

Сын: Бальмонт Николай

Отец ребёнка: Бальмонт Константин

Рождение ребёнка
?.07.1893

Дочь: (Бальмонт) Анна Константиновна

Отец ребёнка: Бальмонт Константин

Бракосочетание
?.05.1894

Муж: Бальмонт Константин

Супруг(-а): Николай Александрович Энгельгардт
Бракосочетание
?.05.1894

Муж: Энгельгардт Николай Александрович

Иваново-Вознесенск, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Супруг(-а): Лариса Михайловна Энгельгардт (Гарелина)
Рождение ребёнка
22.04.1895

Дочь: (Энгельгардт) Анна

Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Бальмонт) Нина

Отец ребёнка: Бальмонт Константин

Рождение ребёнка
21.04.1902

Сын: Энгельгардт Александр Николаевич

Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Александрович

Похороны
1941
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата смерти: 1941. Место захоронения: неизвестно. (Блокада, т. 35)
Смерть
1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место проживания: ул. Чехова, д. 18, кв. 14.

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