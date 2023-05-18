Энгельгардт Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1902
Дата смерти18.02.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
09.03.1900
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение
21.04.1902
Отец: Энгельгардт Николай Александрович
Мать: Лариса
Рождение ребёнка
1929
Сын: Энгельгардт Андрей Александрович
Мать ребёнка: Энгельгардт Галина Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
заслуженный артист Грузинской ССР
Смерть
18.02.1978