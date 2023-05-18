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Энгельгардт Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1902

Дата смерти

18.02.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
09.03.1900
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение
21.04.1902

Отец: Энгельгардт Николай Александрович

Мать: Лариса

Рождение ребёнка
1929

Сын: Энгельгардт Андрей Александрович

Мать ребёнка: Энгельгардт Галина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Энгельгардт Галина Сергеевна

Работа или профессия
Неизвестно
заслуженный артист Грузинской ССР
Смерть
18.02.1978
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