Энгельгардт Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения15.02.1867
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1867
Работа или профессия
Неизвестно
Славянофил и монархист. После октября 1917 преподавал в "Институте живого слова", затем ученый библиограф
Работа или профессия
Неизвестно
писатель, поэт, публицист, литературный критик.
Образование
Неизвестно
Учился в Смоленской губернской мужской гимназии, затем в Лесном институте в Петербурге.
Бракосочетание
?.05.1894
Жена: (Гарелина) Лариса
Иваново-Вознесенск, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Супруг(-а): Лариса Михайловна Энгельгардт (Гарелина)
Рождение ребёнка
22.04.1895
Дочь: (Энгельгардт) Анна
Мать ребёнка: (Гарелина) Лариса
Рождение ребёнка
21.04.1902
Сын: Энгельгардт Александр Николаевич
Мать ребёнка: (Гарелина) Лариса
Смерть
?.01.1942
Причина смерти: Блокада