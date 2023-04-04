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Бальмонт Николай
Бальмонт Николай
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1890
Дата смерти
1924
Пол
Мужской
Отец
Бальмонт Константин
1867 г.р.
Мать
(Гарелина) Лариса
1864 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец:
Бальмонт Константин
Мать:
Лариса
Смерть
1924
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