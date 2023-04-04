Бальмонт Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бальмонт Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Отец

1867 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Бальмонт Константин

Мать: Лариса

Смерть
1924