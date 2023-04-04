Бальмонт-Бруни (Бальмонт) Нина (Ниника)
Место рождения
Дата рождения07.01.1901
Дата смерти07.11.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.?.1819
Муж: Бруни Лев
Супруг(-а): Лев Александрович Бруни
Рождение
07.01.1901
Отец: Бальмонт Константин
Рождение ребёнка
19.04.1920
Сын: Бруни Иван Львович
Отец ребёнка: Бруни Лев
Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1924
Сын: Бруни Лаврентий
Отец ребёнка: Бруни Лев
Рождение ребёнка
1924
Дочь: (Бруни) Нина
Отец ребёнка: Бруни Лев
Рождение ребёнка
08.07.1929
Сын: Бруни Андрей
Отец ребёнка: Бруни Лев
Рождение ребёнка
1933
Дочь: (Бруни) Наталья Львовна
Отец ребёнка: Бруни Лев
Рождение ребёнка
24.07.1935
Сын: Бруни Василий
Отец ребёнка: Бруни Лев
Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бруни Лев
Смерть
07.11.1989
Похороны
Неизвестно
Даниловское кладбище