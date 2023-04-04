Бальмонт-Бруни (Бальмонт) Нина (Ниника) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бальмонт-Бруни (Бальмонт) Нина (Ниника)

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

07.01.1901

Дата смерти

07.11.1989

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.?.1819

Муж: Бруни Лев

Супруг(-а): Лев Александрович Бруни
Рождение
07.01.1901

Отец: Бальмонт Константин

Мать: Бальмонт (Андреева) Екатерина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.04.1920

Сын: Бруни Иван Львович

Отец ребёнка: Бруни Лев

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Бруни Лаврентий

Отец ребёнка: Бруни Лев

Рождение ребёнка
1924

Дочь: (Бруни) Нина

Отец ребёнка: Бруни Лев

Рождение ребёнка
08.07.1929

Сын: Бруни Андрей

Отец ребёнка: Бруни Лев

Рождение ребёнка
1933

Дочь: (Бруни) Наталья Львовна

Отец ребёнка: Бруни Лев

Рождение ребёнка
24.07.1935

Сын: Бруни Василий

Отец ребёнка: Бруни Лев

Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бруни Лев

Смерть
07.11.1989
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Даниловское кладбище

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