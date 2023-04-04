Бруни Лев
Место рожденияМалая Вишера
Дата рождения08.07.1894
Дата смерти26.02.1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.?.1819
Супруг(-а): Лев Александрович Бруни
Рождение
08.07.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Малая Вишера
Рождение ребёнка
19.04.1920
Сын: Бруни Иван Львович
Мать ребёнка: Бальмонт-Бруни Нина (Ниника)
Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1924
Сын: Бруни Лаврентий
Мать ребёнка: Бальмонт-Бруни Нина (Ниника)
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Бальмонт-Бруни Нина (Ниника)
Рождение ребёнка
08.07.1929
Сын: Бруни Андрей
Мать ребёнка: Бальмонт-Бруни Нина (Ниника)
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Наталья Львовна
Мать ребёнка: Бальмонт-Бруни Нина (Ниника)
Рождение ребёнка
24.07.1935
Сын: Бруни Василий
Мать ребёнка: Бальмонт-Бруни Нина (Ниника)
Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бальмонт-Бруни Нина (Ниника)
Работа или профессия
Неизвестно
художник-авангардист, иллюстратор и военный корреспондент
Смерть
26.02.1948
Похороны
Неизвестно