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Бруни Лев

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Место рождения

Малая Вишера

Дата рождения

08.07.1894

Дата смерти

26.02.1948

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.?.1819

Жена: Бальмонт-Бруни Нина (Ниника)

Супруг(-а): Лев Александрович Бруни
Рождение
08.07.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Вишера
Рождение ребёнка
19.04.1920

Сын: Бруни Иван Львович

Мать ребёнка: Бальмонт-Бруни Нина (Ниника)

Миасс, Миасский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Бруни Лаврентий

Мать ребёнка: Бальмонт-Бруни Нина (Ниника)

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Бальмонт-Бруни Нина (Ниника)

Рождение ребёнка
08.07.1929

Сын: Бруни Андрей

Мать ребёнка: Бальмонт-Бруни Нина (Ниника)

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Наталья Львовна

Мать ребёнка: Бальмонт-Бруни Нина (Ниника)

Рождение ребёнка
24.07.1935

Сын: Бруни Василий

Мать ребёнка: Бальмонт-Бруни Нина (Ниника)

Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бальмонт-Бруни Нина (Ниника)

Работа или профессия
Неизвестно
художник-авангардист, иллюстратор и военный корреспондент
Смерть
26.02.1948
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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