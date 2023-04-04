Бруни Иван Львович
Место рождения
Дата рождения19.04.1920
Дата смерти04.09.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1920
Отец: Бруни Лев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Художник и писатель
Рождение ребёнка
1948
Бракосочетание
1948
Жена: (Рещикова) Нина
Рождение ребёнка
10.11.1950
Сын: Бруни Лев Иванович
Мать ребёнка: (Рещикова) Нина
Рождение ребёнка
12.01.1956
Рождение ребёнка
29.06.1970
Смерть
04.09.1990
Москва, город федерального значения Москва