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Бруни Иван Львович

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Место рождения

Миасс, Миасский, Челябинская область

Дата рождения

19.04.1920

Дата смерти

04.09.1990

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1927 г.р.
1934 г.р.

Дети

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1950 г.р.
Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1920

Отец: Бруни Лев

Мать: Бальмонт-Бруни (Бальмонт) Нина (Ниника)

Миасс, Миасский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бруни (Иванова) Татьяна Константиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Художник и писатель
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Рещикова) Нина

Бракосочетание
1948

Жена: (Рещикова) Нина

Рождение ребёнка
10.11.1950

Сын: Бруни Лев Иванович

Мать ребёнка: (Рещикова) Нина

Рождение ребёнка
12.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Рещикова) Нина

Рождение ребёнка
29.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Рещикова) Нина

Смерть
04.09.1990
Москва, город федерального значения Москва

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