(Рещикова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рещикова) Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1927

Дата смерти

06.04.1999

Пол

Женский

Отец

Мать

1902 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

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1950 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1927

Отец: Рещиков Юрий (Георгий) Евгеньевич

Мать: Рещикова Вера

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бруни Иван Львович

Бракосочетание
1948

Муж: Бруни Иван Львович

Рождение ребёнка
10.11.1950

Сын: Бруни Лев Иванович

Отец ребёнка: Бруни Иван Львович

Рождение ребёнка
12.01.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бруни Иван Львович

Рождение ребёнка
29.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бруни Иван Львович

Смерть
06.04.1999
Москва, город федерального значения Москва
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