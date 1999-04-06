(Рещикова) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1927
Дата смерти06.04.1999
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1927
Отец: Рещиков Юрий (Георгий) Евгеньевич
Мать: Рещикова Вера
Рождение ребёнка
1948
Бракосочетание
1948
Муж: Бруни Иван Львович
Рождение ребёнка
10.11.1950
Сын: Бруни Лев Иванович
Отец ребёнка: Бруни Иван Львович
Рождение ребёнка
12.01.1956
Рождение ребёнка
29.06.1970
Смерть
06.04.1999
Москва, город федерального значения Москва