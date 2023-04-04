Рещиков Юрий (Георгий) Евгеньевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Рещиков Юрий (Георгий) Евгеньевич

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился Неизвестно

Мать
(Макашвили) ?Неизвестно г.р.
Супруги
Рещикова (Угримова) Вера05.05.1902 г.р.
Дети
(Рещикова) Нина03.09.1927 г.р.
(Рещикова) Ирина Георгиевна22.07.1928 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: (Макашвили) ?

Бракосочетание
1926

Жена: Рещикова (Угримова) Вера

Супруг(-а): Юрий Евгеньевич Рещиков

Рождение ребёнка
03.09.1927

Дочь: (Рещикова) Нина

Мать ребёнка: Рещикова (Угримова) Вера

Рождение ребёнка
22.07.1928

Дочь: (Рещикова) Ирина Георгиевна

Мать ребёнка: Рещикова (Угримова) Вера

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