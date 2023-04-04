Рещиков Юрий (Георгий) Евгеньевич
мужской, родился Неизвестно
Мать(Макашвили) ?Неизвестно г.р.
Супруги
Рещикова (Угримова) Вера05.05.1902 г.р.
Дети
(Рещикова) Нина03.09.1927 г.р.
(Рещикова) Ирина Георгиевна22.07.1928 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: (Макашвили) ?
Бракосочетание
1926
Жена: Рещикова (Угримова) Вера
Рождение ребёнка
03.09.1927
Дочь: (Рещикова) Нина
Мать ребёнка: Рещикова (Угримова) Вера
Рождение ребёнка
22.07.1928
Дочь: (Рещикова) Ирина Георгиевна
Мать ребёнка: Рещикова (Угримова) Вера