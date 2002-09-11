Рещикова (Угримова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рещикова (Угримова) Вера

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Место рождения

Лейпциг

Дата рождения

05.05.1902

Дата смерти

11.09.2002

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1902

Отец: Угримов Александр Иванович

Мать: (Гаркави) Надежда

Бракосочетание
1926

Муж: Рещиков Юрий (Георгий) Евгеньевич

Супруг(-а): Юрий Евгеньевич Рещиков
Рождение ребёнка
03.09.1927

Дочь: (Рещикова) Нина

Отец ребёнка: Рещиков Юрий (Георгий) Евгеньевич

Рождение ребёнка
22.07.1928

Дочь: (Рещикова) Ирина Георгиевна

Отец ребёнка: Рещиков Юрий (Георгий) Евгеньевич

Смена имени
1982
монахиня Магдалина
Смерть
11.09.2002

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