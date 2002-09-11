Рещикова (Угримова) Вера
Место рожденияЛейпциг
Дата рождения05.05.1902
Дата смерти11.09.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1902
Отец: Угримов Александр Иванович
Мать: (Гаркави) Надежда
Бракосочетание
1926
Супруг(-а): Юрий Евгеньевич Рещиков
Рождение ребёнка
03.09.1927
Дочь: (Рещикова) Нина
Отец ребёнка: Рещиков Юрий (Георгий) Евгеньевич
Рождение ребёнка
22.07.1928
Дочь: (Рещикова) Ирина Георгиевна
Отец ребёнка: Рещиков Юрий (Георгий) Евгеньевич
Смена имени
1982
монахиня Магдалина
Смерть
11.09.2002