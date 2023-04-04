Бальмонт (Андреева) Екатерина
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смерти1950
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Развод
Неизвестно
Муж: Бальмонт Константин
Бракосочетание
27.?.1896
Муж: Бальмонт Константин
Обвенчались по подложному документу. Бальмонту после развода было запрещено жениться.
Рождение ребёнка
07.01.1901
Дочь: Бальмонт-Бруни (Бальмонт) Нина (Ниника)
Отец ребёнка: Бальмонт Константин
Смерть
1950
Похороны
Неизвестно