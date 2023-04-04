Бальмонт (Андреева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бальмонт (Андреева) Екатерина

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1867

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Андреев Алексей

Мать: Андреева (Королева) Наталья Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
Неизвестно

Муж: Бальмонт Константин

Бракосочетание
27.?.1896

Муж: Бальмонт Константин

Обвенчались по подложному документу. Бальмонту после развода было запрещено жениться.
Рождение ребёнка
07.01.1901

Дочь: Бальмонт-Бруни (Бальмонт) Нина (Ниника)

Отец ребёнка: Бальмонт Константин

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1950
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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