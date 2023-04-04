Андреева (Королева) Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смерти1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Королёв Михаил
Мать: Андреева Татьяна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Андреева) Александра
Отец ребёнка: Андреев Алексей
Рождение ребёнка
До 1860
Сын: Андреев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Андреев Алексей
Рождение ребёнка
До 1860
Дочь: Сабашникова (Андреева) Маргарита
Отец ребёнка: Андреев Алексей
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Бергенгрин (Андреева) Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Андреев Алексей
Рождение ребёнка
До 1864
Дочь: Полякова (Андреева) (Андреева) Анна (Анета)
Отец ребёнка: Андреев Алексей
дочь известного предпринимателя ,владелица "Колониального магазина А.В.Андреева"на ул Неждановой(бывший Брюсовский пер)
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: кн. Волконская (Андреева) Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Андреев Алексей
Рождение ребёнка
До 1866
Сын: Андреев Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Андреев Алексей
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Бальмонт (Андреева) Екатерина
Отец ребёнка: Андреев Алексей
Рождение ребёнка
После 1868
Сын: Андреев Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Андреев Алексей
Рождение ребёнка
После 1868
Сын: Андреев Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Андреев Алексей
Смерть
1910