Андреева (Королева) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреева (Королева) Наталья Михайловна

Андреева (Королева) Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

1910

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Королёв Михаил

Мать: Андреева Татьяна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Андреева) Александра

Отец ребёнка: Андреев Алексей

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
До 1860

Сын: Андреев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Андреев Алексей

Рождение ребёнка
До 1860

Дочь: Сабашникова (Андреева) Маргарита

Отец ребёнка: Андреев Алексей

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Бергенгрин (Андреева) Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Андреев Алексей

Рождение ребёнка
До 1864

Дочь: Полякова (Андреева) (Андреева) Анна (Анета)

Отец ребёнка: Андреев Алексей

дочь известного предпринимателя ,владелица "Колониального магазина А.В.Андреева"на ул Неждановой(бывший Брюсовский пер)
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: кн. Волконская (Андреева) Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Андреев Алексей

Рождение ребёнка
До 1866

Сын: Андреев Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Андреев Алексей

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Бальмонт (Андреева) Екатерина

Отец ребёнка: Андреев Алексей

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1868

Сын: Андреев Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Андреев Алексей

Рождение ребёнка
После 1868

Сын: Андреев Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Андреев Алексей

Смерть
1910

Мы используем куки для улучшения работы сайта.