Андреева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королёв Михаил

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Андреева (Королева) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Королёв Михаил

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Королёва) Наталья

Отец ребёнка: Королёв Михаил

Рождение ребёнка
1835

Дочь: (Королёва) Анна

Отец ребёнка: Королёв Михаил

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Королёва) Александра

Отец ребёнка: Королёв Михаил

Смерть
Неизвестно

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