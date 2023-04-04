Андреева Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Королёв Михаил
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Андреева (Королева) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Королёв Михаил
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Королёва) Наталья
Отец ребёнка: Королёв Михаил
Рождение ребёнка
1835
Дочь: (Королёва) Анна
Отец ребёнка: Королёв Михаил
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Королёва) Александра
Отец ребёнка: Королёв Михаил
Смерть
Неизвестно