Гарелин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарелин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1834

Дата смерти

07.04.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1834

Отец: Гарелин Никон

Мать: Гарелина Александра Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Иваново-вознесенский фабрикант
Рождение ребёнка
05.03.1864

Дочь: (Гарелина) Лариса

Мать ребёнка: Гарелина (Гарелина) ?

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Дементьева (Гарелина) Анна Михайловна

Мать ребёнка: Гарелина (Гарелина) ?

Смерть
07.04.1886

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