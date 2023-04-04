Гарелин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1834
Дата смерти07.04.1886
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1834
Отец: Гарелин Никон
Работа или профессия
Неизвестно
Иваново-вознесенский фабрикант
Рождение ребёнка
05.03.1864
Дочь: (Гарелина) Лариса
Мать ребёнка: Гарелина (Гарелина) ?
Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Дементьева (Гарелина) Анна Михайловна
Мать ребёнка: Гарелина (Гарелина) ?
Смерть
07.04.1886