Гарелина Александра Егоровна
женский, родилась Неизвестно
умерла 1882, Иваново-Вознесенск, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Супруги
Гарелин Никон1800 г.р.
Дети
Гарелин Иван Никонович1821 г.р.
Гарелин Михаил08.02.1834 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гарелин Никон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гарелин Никон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гарелин Никон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Гарелина) Александра Никоновна
Отец ребёнка: Гарелин Никон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гарелин Никон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гарелин Мефодий Никонович
Отец ребёнка: Гарелин Никон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гарелин Никон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гарелин Никон
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Гарелин Никон
Рождение ребёнка
08.02.1834
Сын: Гарелин Михаил
Отец ребёнка: Гарелин Никон
Смерть
1882