Гарелина Александра Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарелина Александра Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1882

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Гарелин Иван Никонович

Отец ребёнка: Гарелин Никон

Иваново-Вознесенск, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.02.1834

Сын: Гарелин Михаил

Отец ребёнка: Гарелин Никон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарелин Сергей Никонович

Отец ребёнка: Гарелин Никон

Иваново-Вознесенск, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарелин Федор Никонович

Отец ребёнка: Гарелин Никон

Иваново-Вознесенск, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гарелин Никон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Никоновна

Отец ребёнка: Гарелин Никон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарелин Петр Никонович

Отец ребёнка: Гарелин Никон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарелин Мефодий Никонович

Отец ребёнка: Гарелин Никон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гарелин Никон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарелин Никон

Смерть
1882
Иваново-Вознесенск, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
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