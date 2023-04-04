Гарелина Александра Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Гарелин Никон
Рождение ребёнка
08.02.1834
Сын: Гарелин Михаил
Отец ребёнка: Гарелин Никон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гарелин Никон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гарелин Никон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гарелин Никон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Никоновна
Отец ребёнка: Гарелин Никон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гарелин Никон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гарелин Мефодий Никонович
Отец ребёнка: Гарелин Никон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гарелин Никон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гарелин Никон
Смерть
1882