Гарелина Александра Егоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Гарелина Александра Егоровна

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла 1882, Иваново-Вознесенск, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика

Супруги
Гарелин Никон1800 г.р.
Дети
Гарелин Иван Никонович1821 г.р.
Гарелин Михаил08.02.1834 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарелин Сергей Никонович

Отец ребёнка: Гарелин Никон

Иваново-Вознесенск, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарелин Федор Никонович

Отец ребёнка: Гарелин Никон

Иваново-Вознесенск, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гарелин Никон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Гарелина) Александра Никоновна

Отец ребёнка: Гарелин Никон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарелин Петр Никонович

Отец ребёнка: Гарелин Никон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарелин Мефодий Никонович

Отец ребёнка: Гарелин Никон

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гарелин Никон

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гарелин Никон

Рождение ребёнка
1821

Сын: Гарелин Иван Никонович

Отец ребёнка: Гарелин Никон

Иваново-Вознесенск, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика

Рождение ребёнка
08.02.1834

Сын: Гарелин Михаил

Отец ребёнка: Гарелин Никон

Смерть
1882
Иваново-Вознесенск, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика

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