Шаховская (баронесса Lilienfeld) Дагмар Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаховская (баронесса Lilienfeld) Дагмар Елена

Место рождения

Таллин, Эстонская ССР

Дата рождения

1893

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

1922 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
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Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Таллин, Эстонская ССР
Бракосочетание
?.03.1919

Муж: Бальмонт Константин

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Официально брака с Бальмонтом не было.
Рождение ребёнка
1922

Сын: Шаховской Георгий (Жорж)

Отец ребёнка: Бальмонт Константин

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бальмонт Константин

Смерть
1967
Paris, Paris, Île-de-France, France
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