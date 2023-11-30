Шаховская (баронесса Lilienfeld) Дагмар Елена
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смерти1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.03.1919
Муж: Бальмонт Константин
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Официально брака с Бальмонтом не было.
Рождение ребёнка
1922
Отец ребёнка: Бальмонт Константин
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бальмонт Константин
Смерть
1967
Paris, Paris, Île-de-France, France