Бальмонт (Лебедева) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бальмонт (Лебедева) Вера Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

1909

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Бальмонт Николай

Отец ребёнка: Бальмонт Дмитрий Константинович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Бальмонт Аркадий

Отец ребёнка: Бальмонт Дмитрий Константинович

Рождение ребёнка
15.06.1867

Сын: Бальмонт Константин

Отец ребёнка: Бальмонт Дмитрий Константинович

Гумнищи, Пупковская волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1869

Сын: Бальмонт Александр Дмитриевич

Отец ребёнка: Бальмонт Дмитрий Константинович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Бальмонт Владимир

Отец ребёнка: Бальмонт Дмитрий Константинович

Рождение ребёнка
10.12.1879

Сын: Бальмонт Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Бальмонт Дмитрий Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бальмонт Михаил

Отец ребёнка: Бальмонт Дмитрий Константинович

Смерть
1909
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