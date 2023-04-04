Бальмонт (Лебедева) Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смерти1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Бальмонт Николай
Отец ребёнка: Бальмонт Дмитрий Константинович
Рождение ребёнка
1866
Сын: Бальмонт Аркадий
Отец ребёнка: Бальмонт Дмитрий Константинович
Рождение ребёнка
15.06.1867
Сын: Бальмонт Константин
Отец ребёнка: Бальмонт Дмитрий Константинович
Гумнищи, Пупковская волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1869
Сын: Бальмонт Александр Дмитриевич
Отец ребёнка: Бальмонт Дмитрий Константинович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Бальмонт Владимир
Отец ребёнка: Бальмонт Дмитрий Константинович
Рождение ребёнка
10.12.1879
Сын: Бальмонт Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Бальмонт Дмитрий Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бальмонт Михаил
Отец ребёнка: Бальмонт Дмитрий Константинович
Смерть
1909