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Бальмонт Аркадий
Бальмонт Аркадий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1866
Дата смерти
1928
Пол
Мужской
Отец
Бальмонт Дмитрий Константинович
1835 г.р.
Мать
Бальмонт (Лебедева) Вера Николаевна
1842 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец:
Бальмонт Дмитрий Константинович
Мать:
Бальмонт Вера Николаевна
Смерть
1928
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