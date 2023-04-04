Бальмонт Аркадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБальмонт Аркадий

Бальмонт Аркадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Бальмонт Дмитрий Константинович

Мать: Бальмонт Вера Николаевна

Смерть
1928
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close