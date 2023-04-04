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Бальмонт Дмитрий Константинович

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Место рождения

Шуя

Дата рождения

04.09.1835

Дата смерти

10.07.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1835

Отец: Бальмонт ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бальмонт Михаил

Мать ребёнка: Бальмонт (Лебедева) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Бальмонт Николай

Мать ребёнка: Бальмонт (Лебедева) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
1866

Сын: Бальмонт Аркадий

Мать ребёнка: Бальмонт (Лебедева) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
15.06.1867

Сын: Бальмонт Константин

Мать ребёнка: Бальмонт (Лебедева) Вера Николаевна

Гумнищи, Пупковская волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1869

Сын: Бальмонт Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Бальмонт (Лебедева) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Бальмонт Владимир

Мать ребёнка: Бальмонт (Лебедева) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
10.12.1879

Сын: Бальмонт Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Бальмонт (Лебедева) Вера Николаевна

Смерть
10.07.1907

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