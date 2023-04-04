Бальмонт Дмитрий Константинович
Место рожденияШуя
Дата рождения04.09.1835
Дата смерти10.07.1907
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1835
Отец: Бальмонт ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бальмонт Михаил
Мать ребёнка: Бальмонт (Лебедева) Вера Николаевна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Бальмонт Николай
Мать ребёнка: Бальмонт (Лебедева) Вера Николаевна
Рождение ребёнка
1866
Сын: Бальмонт Аркадий
Мать ребёнка: Бальмонт (Лебедева) Вера Николаевна
Рождение ребёнка
15.06.1867
Сын: Бальмонт Константин
Мать ребёнка: Бальмонт (Лебедева) Вера Николаевна
Гумнищи, Пупковская волость, Шуйский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1869
Сын: Бальмонт Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Бальмонт (Лебедева) Вера Николаевна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Бальмонт Владимир
Мать ребёнка: Бальмонт (Лебедева) Вера Николаевна
Рождение ребёнка
10.12.1879
Сын: Бальмонт Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Бальмонт (Лебедева) Вера Николаевна
Смерть
10.07.1907