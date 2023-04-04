(Цветковская) Елена Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Цветковская) Елена Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1904

Муж: Бальмонт Константин

Гражданский брак. До 1917 г. жил между двумя семьями: с Андреевой и Цветковской. В 1917 уехал с Цветковской в эмиграцию.
Рождение ребёнка
07.12.1907

Дочь: (Бальмонт) Мирра

Отец ребёнка: Бальмонт Константин

Смерть
1943

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