(Цветковская) Елена Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1904
Муж: Бальмонт Константин
Гражданский брак. До 1917 г. жил между двумя семьями: с Андреевой и Цветковской. В 1917 уехал с Цветковской в эмиграцию.
Рождение ребёнка
07.12.1907
Дочь: (Бальмонт) Мирра
Отец ребёнка: Бальмонт Константин
Смерть
1943