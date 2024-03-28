Боршковский Григорий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Боршковский Игнатий
Мать: Боршковская Ирина
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Онышевич (Боршковская) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Боршковская Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Менгельская (Боршковская) Ирина Григорьевна
Мать ребёнка: Боршковская Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Боршковский Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Боршковская Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Щавинская (Боршковская) Агриппина Григорьевна
Мать ребёнка: Боршковская Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Боршковский Марк Григорьевич
Мать ребёнка: Боршковская Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Боршковский Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Боршковская Наталья Семеновна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Боршковский Терентий Григорьевич
Мать ребёнка: Боршковская Наталья Семеновна