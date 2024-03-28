Боршковский Григорий Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоршковский Григорий Игнатьевич

Боршковский Григорий Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Боршковский Игнатий

Мать: Боршковская Ирина

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Онышевич (Боршковская) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Боршковская Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Менгельская (Боршковская) Ирина Григорьевна

Мать ребёнка: Боршковская Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
1844

Сын: Боршковский Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Боршковская Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Щавинская (Боршковская) Агриппина Григорьевна

Мать ребёнка: Боршковская Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Боршковский Марк Григорьевич

Мать ребёнка: Боршковская Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Боршковский Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Боршковская Наталья Семеновна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Боршковский Терентий Григорьевич

Мать ребёнка: Боршковская Наталья Семеновна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.