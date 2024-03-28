Боршковский Андрей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Боршковская) Анисья Андреевна
Мать ребёнка: Боршковская Соломония Ерофеевна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Боршковский Ананий Андреевич
Мать ребёнка: Боршковская Соломония Ерофеевна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Богуславская (Боршковская) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Боршковская Соломония Ерофеевна
Любашевка, Посуховская волость, Уманский уезд
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Слободяник (Боршковская) Фекла Андреевна
Мать ребёнка: Боршковская Соломония Ерофеевна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Боршковский Ефим Андреевич
Мать ребёнка: Боршковская Соломония Ерофеевна