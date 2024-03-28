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Боршковский Андрей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Боршковский Григорий Игнатьевич

Мать: Боршковская Наталья Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Боршковская) Анисья Андреевна

Мать ребёнка: Боршковская Соломония Ерофеевна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Боршковский Ананий Андреевич

Мать ребёнка: Боршковская Соломония Ерофеевна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Богуславская (Боршковская) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Боршковская Соломония Ерофеевна

Любашевка, Посуховская волость, Уманский уезд
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Слободяник (Боршковская) Фекла Андреевна

Мать ребёнка: Боршковская Соломония Ерофеевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Боршковский Ефим Андреевич

Мать ребёнка: Боршковская Соломония Ерофеевна

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