Боршковская Соломония Ерофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Боршковская) Анисья Андреевна
Отец ребёнка: Боршковский Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1876
Сын: Боршковский Ананий Андреевич
Отец ребёнка: Боршковский Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Богуславская (Боршковская) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Боршковский Андрей Григорьевич
Любашевка, Посуховская волость, Уманский уезд
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Слободяник (Боршковская) Фекла Андреевна
Отец ребёнка: Боршковский Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1889
Сын: Боршковский Ефим Андреевич
Отец ребёнка: Боршковский Андрей Григорьевич
Смерть
Неизвестно