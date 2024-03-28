Боршковская Соломония Ерофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боршковская Соломония Ерофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Боршковская) Анисья Андреевна

Отец ребёнка: Боршковский Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
1876

Сын: Боршковский Ананий Андреевич

Отец ребёнка: Боршковский Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Богуславская (Боршковская) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Боршковский Андрей Григорьевич

Любашевка, Посуховская волость, Уманский уезд
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Слободяник (Боршковская) Фекла Андреевна

Отец ребёнка: Боршковский Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
1889

Сын: Боршковский Ефим Андреевич

Отец ребёнка: Боршковский Андрей Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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