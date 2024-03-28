Боршковская Наталья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти23.08.1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Онышевич (Боршковская) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Боршковский Григорий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Менгельская (Боршковская) Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Боршковский Григорий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Боршковский Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Боршковский Григорий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Щавинская (Боршковская) Агриппина Григорьевна
Отец ребёнка: Боршковский Григорий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Боршковский Марк Григорьевич
Отец ребёнка: Боршковский Григорий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1858
Сын: Боршковский Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Боршковский Григорий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1863
Сын: Боршковский Терентий Григорьевич
Отец ребёнка: Боршковский Григорий Игнатьевич
Смерть
23.08.1891