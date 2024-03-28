Боршковская Наталья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоршковская Наталья Семеновна

Боршковская Наталья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

23.08.1891

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Онышевич (Боршковская) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Боршковский Григорий Игнатьевич

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Менгельская (Боршковская) Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Боршковский Григорий Игнатьевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Боршковский Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Боршковский Григорий Игнатьевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Щавинская (Боршковская) Агриппина Григорьевна

Отец ребёнка: Боршковский Григорий Игнатьевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Боршковский Марк Григорьевич

Отец ребёнка: Боршковский Григорий Игнатьевич

Рождение ребёнка
1858

Сын: Боршковский Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Боршковский Григорий Игнатьевич

Рождение ребёнка
1863

Сын: Боршковский Терентий Григорьевич

Отец ребёнка: Боршковский Григорий Игнатьевич

Смерть
23.08.1891

Мы используем куки для улучшения работы сайта.