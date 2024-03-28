Боршковский Иван Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоршковский Иван Григорьевич

Боршковский Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Боршковский Григорий Игнатьевич

Мать: Боршковская Наталья Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893

Сын: Боршковский Петр Иванович

Мать ребёнка: Боршковская (Яблонская) Тересса Прасковья Матвеевна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Боршковская) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Боршковская (Яблонская) Тересса Прасковья Матвеевна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Боршковская) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Боршковская (Яблонская) Тересса Прасковья Матвеевна

Смерть
1922

Мы используем куки для улучшения работы сайта.