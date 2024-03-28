Боршковский Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти1922
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Сын: Боршковский Петр Иванович
Мать ребёнка: Боршковская (Яблонская) Тересса Прасковья Матвеевна
Рождение ребёнка
1896
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Боршковская) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Боршковская (Яблонская) Тересса Прасковья Матвеевна
Смерть
1922