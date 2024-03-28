Боршковская (Яблонская) Тересса Прасковья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боршковская (Яблонская) Тересса Прасковья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893

Сын: Боршковский Петр Иванович

Отец ребёнка: Боршковский Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Боршковская) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Боршковский Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Боршковская) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Боршковский Иван Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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