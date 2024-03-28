Боршковская (Яблонская) Тересса Прасковья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Сын: Боршковский Петр Иванович
Отец ребёнка: Боршковский Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Боршковская) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Боршковский Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Боршковская) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Боршковский Иван Григорьевич
Смерть
Неизвестно