Боршковский Игнатий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боршковский Игнатий

Место рождения

Юрковка, Черкаська область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Юрковка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боршковский Михаил Игнатьевич

Мать ребёнка: Боршковская Ирина

Юрковка, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боршковский Григорий Игнатьевич

Мать ребёнка: Боршковская Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волчанская (Боршковская) Евдокия Игнатьевна

Мать ребёнка: Боршковская Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боршковский Иосиф Игнатьевич

Мать ребёнка: Боршковская Ирина

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802

Сын: Боршковский Венедикт Игнатьевич

Мать ребёнка: Боршковская Ирина

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