Боршковский Игнатий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боршковский Михаил Игнатьевич
Мать ребёнка: Боршковская Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боршковский Григорий Игнатьевич
Мать ребёнка: Боршковская Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волчанская (Боршковская) Евдокия Игнатьевна
Мать ребёнка: Боршковская Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боршковский Иосиф Игнатьевич
Мать ребёнка: Боршковская Ирина
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1802
Сын: Боршковский Венедикт Игнатьевич
Мать ребёнка: Боршковская Ирина